Ларионов — о победе «Торпедо» над СКА: «Первый матч первого раунда всегда таит в себе неожиданности»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу команды над СКА в стартовом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (5:2).
На игре между нижегородской и петербургской командами был установлен новый рекорд посещаемости матчей КХЛ в закрытых помещениях (23 905 зрителей).
«Хорошая игра, эмоциональная. Первый матч первого раунда всегда таит в себе неожиданности, поэтому мы рады, что победили. С такой аудиторией болельщиков очень приятно играть. По отдаче, по желанию, по стремлению быть лучше — обе команды играли хорошо», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.
На данный момент счет в серии до четырех побед 1-0 в пользу нижегородцев. Второй матч между командами пройдет в воскресенье, 3 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 1
|0 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
1 - 0
|1 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
|0 - 1
|1.03
|16:30
|
Авангард – Лада
|5 : 1
|1.03
|17:00
|
Металлург Мг – Амур
|2 : 1
|1.03
|19:30
|
СКА – Торпедо
|2 : 5