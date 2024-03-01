Ларионов — о победе «Торпедо» над СКА: «Первый матч первого раунда всегда таит в себе неожиданности»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу команды над СКА в стартовом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (5:2).

На игре между нижегородской и петербургской командами был установлен новый рекорд посещаемости матчей КХЛ в закрытых помещениях (23 905 зрителей).

«Хорошая игра, эмоциональная. Первый матч первого раунда всегда таит в себе неожиданности, поэтому мы рады, что победили. С такой аудиторией болельщиков очень приятно играть. По отдаче, по желанию, по стремлению быть лучше — обе команды играли хорошо», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

На данный момент счет в серии до четырех побед 1-0 в пользу нижегородцев. Второй матч между командами пройдет в воскресенье, 3 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.