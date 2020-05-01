Лалонд перешел из «Адмирала» в «Северсталь»

Защитник Шон Лалонд продолжит карьеру в «Северстали», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на один сезон.

Лалонд ранее выступал за «Беллевил Булс» (ОХЛ), «Рокфор Айсдогс» (АХЛ), в НХЛ играл в составе «Чикаго». С 2013 года защищал цвета различных команд в Германи и Швеции. Прошедший сезон провел в составе «Адмирала». На его счету 54 матча и 26 (7+19) очков в регулярном чемпионате КХЛ.