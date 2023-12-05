«Лада» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Лада» сыграет с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ 5 декабря
«Лада» сыграет с «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ во вторник, 5 декабря. Матч пройдет во дворце спорта «Лада Арена» в Тольятти и начнется в 18.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Лада» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».
Команда из Тольятти набрала 48 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. Нижегородский клуб с 47 баллами располагается на 5-й строчке на Западе.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|39
|25
|14
|55
|2
|Авангард
|37
|25
|12
|53
|3
|Ак Барс
|38
|23
|15
|48
|4
|Лада
|39
|20
|19
|48
|5
|Сал. Юлаев
|37
|23
|14
|47
|6
|Трактор
|38
|20
|18
|44
|7
|Автомобилист
|39
|19
|20
|42
|8
|Сибирь
|39
|17
|22
|41
|9
|Амур
|38
|15
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|38
|14
|24
|36
|11
|Барыс
|38
|12
|26
|31
|12
|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|38
|25
|13
|53
|2
|Спартак
|39
|24
|15
|52
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|СКА
|37
|24
|13
|48
|5
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|6
|ЦСКА
|37
|20
|17
|42
|7
|Северсталь
|37
|16
|21
|38
|8
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|36
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Сочи
|38
|14
|24
|31
|11
|Витязь
|38
|13
|25
|31
Результаты / календарь
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
|5.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|- : -
|5.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|- : -
|5.12
|17:00
|
Металлург Мг – ЦСКА
|- : -
|5.12
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|5.12
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|5.12
|18:00
|
Лада – Торпедо
|- : -
|5.12
|19:00
|
Витязь – Сал. Юлаев
|- : -
|5.12
|19:00
|
Северсталь – Ак Барс
|- : -
|5.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -
|5.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
Новости