«Лада» сыграет с «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ во вторник, 5 декабря. Матч пройдет во дворце спорта «Лада Арена» в Тольятти и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Лада» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

Команда из Тольятти набрала 48 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. Нижегородский клуб с 47 баллами располагается на 5-й строчке на Западе.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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