Минское Динамо победило «Сибирь» благодаря голу за 6 секунд до конца матча
Минское «Динамо» на выезде победило «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Гости отыгрались с 0:2 благодаря голам Романа Горбунова и Виталия Пинчука в третьем периоде. За 6 секунд до конца победную шайбу забросил Александр Волков.
У хозяев дубль оформил Энди Андреофф.
Минчане набрали 38 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 41 очком — на 8-м месте «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Минск) — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
Голы: Андреофф — 11 (бол., Бек, Бутузов), 31:53 — 1:0. Андреофф — 12 (Аланов), 33:31 — 2:0. Горбунов — 12 (бол., Керран, Пинчук), 40:04 — 2:1. Пинчук — 9 (бол., Мороз, Горбунов), 40:16 — 2:2. Волков — 6 (Энас), 59:54 — 2:3.
Вратари: Костин (59:54) — Колосов.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 28 (12+12+4) — 34 (11+9+14).
Судьи: Бирин, Букин.
5 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена. 8234 зрителя.
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|38
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|38
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
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|10
|Сочи
|38
|14
|24
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|11
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|38
|13
|25
|31
|5.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|2 : 3
|5.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|- : -
|5.12
|17:00
|
Металлург Мг – ЦСКА
|- : -
|5.12
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|5.12
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|5.12
|18:00
|
Лада – Торпедо
|- : -
|5.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|5.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -
|5.12
|19:30
|
Витязь – Сал. Юлаев
|- : -
|5.12
|19:30
|
Северсталь – Ак Барс
|- : -