Минское Динамо победило «Сибирь» благодаря голу за 6 секунд до конца матча

Минское «Динамо» на выезде победило «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Гости отыгрались с 0:2 благодаря голам Романа Горбунова и Виталия Пинчука в третьем периоде. За 6 секунд до конца победную шайбу забросил Александр Волков.

У хозяев дубль оформил Энди Андреофф.

Минчане набрали 38 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 41 очком — на 8-м месте «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Минск) — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Голы: Андреофф — 11 (бол., Бек, Бутузов), 31:53 — 1:0. Андреофф — 12 (Аланов), 33:31 — 2:0. Горбунов — 12 (бол., Керран, Пинчук), 40:04 — 2:1. Пинчук — 9 (бол., Мороз, Горбунов), 40:16 — 2:2. Волков — 6 (Энас), 59:54 — 2:3.

Вратари: Костин (59:54) — Колосов.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 28 (12+12+4) — 34 (11+9+14).

Судьи: Бирин, Букин.

5 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена. 8234 зрителя.