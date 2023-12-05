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Сегодня, 20:10

«Торпедо» победило «Ладу» — нижегородцы дважды отыгрывались в матче

Руслан Минаев
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«Торпедо» на выезде победило «Ладу» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

Гости дважды отыгрывались по ходу встречи. Победную шайбу в третьем периоде забросил Богдан Конюшков. Спустя шесть минут Алексей Кручинин поставил точку в матче.

«Торпедо» победило в третьем матче подряд. Команда набрала 49 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Лада» с 48 очками опустилась на 5-ю строчку таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Голы: Шумаков — 8 (Фисенко, Солянников), 0:11 — 1:0. Летунов — 19 (бол., Атанасов, Кручинин), 14:39 — 1:1. Грошев — 3 (Червоненко), 17:49 — 2:1. Кручинин — 11 (Атанасов), 36:22 — 2:2. Конюшков — 4 (Виноградов), 49:51 — 2:3. Кручинин — 12 (Коваленко, Атанасов), 55:11 — 2:4.

Вратари: Трушков — Гуска.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 16 (4+9+3) — 33 (13+10+10).

Судьи: Мочалов, Овчинников.

5 декабря. Тольятти. Лада Арена. 5881 зритель.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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3 Ак Барс 38 23 15 48
4 Лада 40 20 20 48
5 Сал. Юлаев 37 23 14 47
6 Трактор 39 21 18 46
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11 Барыс 39 12 27 31
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1 Динамо М 38 25 13 53
2 Спартак 39 24 15 52
3 Локомотив 37 24 13 51
4 Торпедо 39 23 16 49
5 СКА 38 24 14 49
6 ЦСКА 38 21 17 44
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8 Динамо Мн 38 17 21 38
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