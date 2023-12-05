«Торпедо» победило «Ладу» — нижегородцы дважды отыгрывались в матче
«Торпедо» на выезде победило «Ладу» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.
Гости дважды отыгрывались по ходу встречи. Победную шайбу в третьем периоде забросил Богдан Конюшков. Спустя шесть минут Алексей Кручинин поставил точку в матче.
«Торпедо» победило в третьем матче подряд. Команда набрала 49 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Лада» с 48 очками опустилась на 5-ю строчку таблицы «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Голы: Шумаков — 8 (Фисенко, Солянников), 0:11 — 1:0. Летунов — 19 (бол., Атанасов, Кручинин), 14:39 — 1:1. Грошев — 3 (Червоненко), 17:49 — 2:1. Кручинин — 11 (Атанасов), 36:22 — 2:2. Конюшков — 4 (Виноградов), 49:51 — 2:3. Кручинин — 12 (Коваленко, Атанасов), 55:11 — 2:4.
Вратари: Трушков — Гуска.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 16 (4+9+3) — 33 (13+10+10).
Судьи: Мочалов, Овчинников.
5 декабря. Тольятти. Лада Арена. 5881 зритель.
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|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Сочи
|38
|14
|24
|31
|11
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|5.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|2 : 3
|5.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|5 : 1
|5.12
|17:00
|
Металлург Мг – ЦСКА
|0 : 3
|5.12
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|3 : 2 Б
|5.12
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 1
|5.12
|18:00
|
Лада – Торпедо
|2 : 4
|5.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|5.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -
|5.12
|19:30
|
Витязь – Сал. Юлаев
|- : -
|5.12
|19:30
|
Северсталь – Ак Барс
|- : -