«Лада» обновила клубный рекорд по количеству шайб в регулярном чемпионате КХЛ

«Лада» обновила клубный рекорд по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат КХЛ в матче против «Нефтехимика», сообщает пресс-служба лиги.

В третьем периоде за тольяттинцев отличился Евгений Грошев. Эта шайба стала для команды 147-й в текущей регулярке КХЛ, что является новым рекордом клуба.

«Лада» вернулась в КХЛ перед началом текущего сезона. Команда не выступала в лиге с 2018 года и играла в ВХЛ.