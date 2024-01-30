Кривокрасов раскритиковал вратарей «Сибири» после поражения от «Ак Барса»: «Они должны вытаскивать матчи»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов остался недоволен игрой вратарей команды в матче против «Ак Барса» (0:4) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

В стартовом составе новосибирцев вышел голкипер Денис Костин. После двух пропущенных шайб в первом периоде его заменил Антон Худобин, который также пропустил два гола.

«Пропустить первые два гола за три броска... я не знаю, как можно здесь собрать команду. Хорошие вратари должны хотя бы два матча вытаскивать и играть на ноль, дать команде шанс хотя бы. Я не хочу винить вратарей, вратаря Костина, но они обязаны при любом раскладе, как бы команда ни играла, должны играть, вытаскивать матчи, сами, одни», — цитирует Кривокрасова пресс-служба КХЛ.

«Сибирь» (53 очка) потерпела третье поражение подряд и идет на десятом месте Восточной конференции КХЛ.