«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Ладу»
«Нефтехимик» дома обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
Решающую шайбу в овертайме забросил Никита Хлыстов.
В основное время за хозяев отличились Булат Шафигуллин, Андрей Белозеров и Александр Дергачев.
За гостей забили Андрей Алтыбармакян, Донат Стальнов и Евгений Грошев.
«Нефтехимик» (59 очков) занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (71) идет четвертой на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Лада» (Тольятти) — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Шафигуллин — 10 (Ди), 5:58 — 1:0. Алтыбармакян — 12, 6:33 — 1:1. Стальнов — 2 (Семин, Грошев), 14:26 — 1:2. Белозеров — 18 (бол., Сетдиков, Сериков), 32:19 — 2:2. Дергачев — 15 (бол., Белозеров, Сериков), 45:42 — 3:2. Грошев — 7 (Стальнов, М. Березин), 54:41 — 3:3. Хлыстов — 2 (Дергачев, Белозеров), 61:13 — 4:3.
Вратари: Долганов — Подъяпольский.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 31 (9+10+11+1) — 30 (11+8+9+2).
Судьи: Гамалей, Юдаков.
30 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2455 зрителей.
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Сибирь – Ак Барс
|0 : 4
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Нефтехимик – Лада
|4 : 3 ОТ