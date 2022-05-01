«Лада» обменяла сына Кошечкина в «Локомотив»

«Лада» объявила об обмене вратаря Максима Майорова в «Локомотив».

В обмен на 17-летнего хоккеиста клуб из Тольятти получил денежную компенсацию.

В сезоне-2021/22 Майоров выступал за «Ладью» в МХЛ, он провел за команду 32 матча, одержал 14 побед, заработал коэффициент надежности 2,16 и отразил 93,1% бросков по своим воротам.

Майоров — сын голкипера Василия Кошечкина. Хоккеист выступает под фамилией матери.