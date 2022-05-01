По информации «СЭ», бывший главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски возглавит «Куньлунь».

Немировски работал в «Торпедо» с 2018 года, специалист покинул должность вчера, 30 апреля.

В сезоне-2021/22 «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции с 25 очками в 48 матчах. Главным тренером команды являлся Айван Занатта.