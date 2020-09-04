Квартальнов считает, что «Ак Барс» провел худший матч под его руководством

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Витязя» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Когда проигрываешь в борьбе, игре один в один, можно рисовать, показывать, но пользы не будет. В характере проиграли, в общем. Можешь быть каким угодно крутым, но в хоккей играют характером, — цитирует тренера сайт казанцев.

— Чем удивил соперник?

— Если проигрывается игра один в один, рушится любая система, любое начинание.

— Как вам первый матч Даниса Зарипова, и почему не играет Александр Хованов?

— Приходит время Хованова играть, сегодня все сыграли слабо.

— Сказалось ли, что потратили много эмоций в матче с ЦСКА?

— Это не про нас.

— Надломил ли команду первый гол?

— Нам надо подумать, это наша вина, моя лично вина. Если мы второй матч подряд пропускаем в первой смене, первым броском, значит, не тех людей мы выпускаем.

— Есть ли польза от поражения?

— 100 процентов. То, что на предсезонке нас все записали фавориты, на бумаге писали про состав, это хорошо дома прийти, на холодильник повесить, маме с папой рассказывать. А здесь это не нужно, нужно играть.

— Это худший матч «Ак Барса» при вас?

— Не знаю. По счету — конечно. Сегодня мы сыграли очень слабо.