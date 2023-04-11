В минском «Динамо» прокомментировали назначение Квартальнова на пост главного тренера

Исполняющий обязанности генерального директора минского «Динамо» Артем Каркоцкий прокомментировал назначение Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера.

«За годы работы в лиге Дмитрий Квартальнов успел зарекомендовать себя как грамотный специалист, умеющий работать с молодежью и приводить команды к высоким результатам. Эти качества как нельзя лучше отражают философию нашего клуба, мы ориентированы на максимальный результат, однако стремимся к использованию как можно большего числа молодых талантливых белорусов. Дмитрий Вячеславович — прогрессивный тренер с лидерскими качествами. Уверен, его опыт поможет «Динамо» в предстоящем сезоне», — приводит слова Каркоцкого пресс-служба клуба.

57-летний специалист подписал контракт с «Динамо» на один год. Предыдущим местом работы Квартальнова был «Ак Барс», он возглавлял команду с 2019 по 2022 год.