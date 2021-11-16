Квартальнов оценил шансы Воронкова и Галимова попасть в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оценил шансы нападающих Дмитрия Воронкова и Артема Галимова на попадание в состав олимпийской сборной России на Игры в Пекине.

«Здесь решать не мне, а главному тренеру. На Кубке Карьяла тяжелая первая игра была, потом они вкатились. Все-таки они играли лидерами в этой сборной, это нормально, лидерам присуще вести команду за собой. Как раз то, что они показывали в последних двух играх.

Усиление «Ак Барса? Работаем над этим вопросом. Не мешало бы, конечно, иметь взрослых пару иностранцев, может быть, даже и побольше к плей-офф. Это не так просто, но мы делаем все возможное», — отметил Квартальнов.

(Надежда Тонконог)