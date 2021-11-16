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Миронов рассказал о перспективах Пономарева в «Спартаке»

23:22
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронова рассказал о перспективах нападающего Василия Пономарева.

«Только через работу получит место в составе, тяжело что-либо сказать. Пока есть какие-то нюансы, в обороне есть вопросы. А так парень старается, желание огромное, а там дальше будем смотреть. Вопрос его обмена? Это решаю не я, спросите у руководства. Когда мальчик приходит 19-летний, Вы хотите, чтобы он играл по 7 минут? Такое редко бывает, крайне редко», — сказал тренер.

Пономарев выступает за «Спартак» на правах аренды. В НХЛ права на форварда принадлежат «Каролине».

(Надежда Тонконог)

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Иван Шитик все материалы автора
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