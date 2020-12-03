Квартальнов оценил игру «Ак Барса» в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Для нас получилась хорошая игра — забили в большинстве, мало пропустили. Хотел бы поблагодарить все линии, сыграли сегодня на хорошем уровне. Каждый матч получается разным, сегодня много компонентов сложилось в нашу пользу. Мы хотим побеждать в каждой игре», — цитирует Квартальнова официальный сайт КХЛ.

После этой победы «Ак Барс» продолжает лидировать на «Востоке» с 50 очками, у нижнекамцев — 20 очков и 11-е место.