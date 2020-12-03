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Квартальнов оценил игру «Ак Барса» в матче с «Нефтехимиком»

3 декабря 2020, 23:26
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Для нас получилась хорошая игра — забили в большинстве, мало пропустили. Хотел бы поблагодарить все линии, сыграли сегодня на хорошем уровне. Каждый матч получается разным, сегодня много компонентов сложилось в нашу пользу. Мы хотим побеждать в каждой игре», — цитирует Квартальнова официальный сайт КХЛ.

После этой победы «Ак Барс» продолжает лидировать на «Востоке» с 50 очками, у нижнекамцев — 20 очков и 11-е место.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/03/476768.html

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