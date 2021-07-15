Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, когда команда пройдет вакцинацию от коронавируса.

«В субботу, я думаю, мы все вакцинируемся. Но это дело добровольное. Кто не захочет — пожалуйста. Но, думаю, все получат прививочку», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне «Ак Барс» вышел в плей-офф с первого места в восточной конференции, набрав 90 очков. Казанцы проиграли «Авангарду» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (3-4).