Квартальнов — о вакцинации игроков «Ак Барса»: «Дело добровольное, но, думаю, все получат прививочку»
15 июля 2021, 16:26
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, когда команда пройдет вакцинацию от коронавируса.
«В субботу, я думаю, мы все вакцинируемся. Но это дело добровольное. Кто не захочет — пожалуйста. Но, думаю, все получат прививочку», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне «Ак Барс» вышел в плей-офф с первого места в восточной конференции, набрав 90 очков. Казанцы проиграли «Авангарду» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (3-4).
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