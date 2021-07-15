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Квартальнов — о Никитине: «Был бы рад, если он возглавит сборную»

15 июля 2021, 15:42
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов отреагировал на отставку Игоря Никитина с поста главного тренера ЦСКА.

«Я позвонил ему, поддержал. Это очень крутой тренер и, думаю, у него дальше будет все хорошо. Был бы очень рад, если он возглавит сборную», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

14 июля ЦСКА объявил о назначении на пост главного тренера команды Сергея Федорова, который сменил Никитина. 51-летний специалист работает в клубе с 2012 года, с 2013 года он является членом наблюдательного совета клуба.

В прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4).

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20845

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