40-летний Александр Попов подписал новый контракт с ЦСКА

Нападающий Александр Попов подписал новый контракт с ЦСКА, сообщает 15 июля официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на год.

Следующий сезон станет для 40-летнего нападающего шестым в составе армейского клуба.

В минувшем сезоне Попов провел в КХЛ 51 игру, 15 из них в плей-офф Кубка Гагарина, набрав 17 (3+14) очков при показателе полезности «+7». Всего за ЦСКА он сыграл в 268 матчах и набрал 114 (34+80) результативных баллов при полезности «+79».

В сезоне-2018/2019 нападающий помог армейцам выиграть Кубок Гагарина, а также дважды доходил с командой до финала — в 2018 и 2021 годах. В прошлом сезоне Александр стал автором самого возрастного гола в истории финальных серий Кубка Гагарина.

Александр Попов — заслуженный мастер спорта России и чемпион мира по хоккею 2012 года.