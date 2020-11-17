Квартальнов: «Матч против «Автомобилиста» мы ждали, ребят не надо было на нее настраивать»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:0).

«Для нас это хороший матч, когда ты не пропускаешь — это неплохо. В неравных составах забили, не пропустили. Этот чемпионат очень интересный, любая команда может обыграть любого соперника. У всех тяжелый график. Матч против «Автомобилиста» мы ждали, ребят не надо было на нее настраивать. Драка Лукоянова? Эмоции перехлестывали, соперник на ходу, у него хорошее большинство. Этот момент подстегнул ребят. Начало сложилось для нас хорошо. Рады за Бурмистрова, ждем и дальше от него такой результативной игры», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.