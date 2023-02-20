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Сегодня, 12:00

Квартальнов договорился со «Спартаком» о контракте на следующий сезон

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Дмитрий Квартальнов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Дмитрий Квартальнов договорился со «Спартаком» о контракте на следующий сезон. Он должен стать новым главным тренером команды.

Последним клубом 56-летнего специалиста был казанский «Ак Барс», в котором он работал с 2019 по 2022 год. Также Квартальнов тренировал «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА и «Локомотив».

С ЦСКА тренер стал чемпионом России в сезоне-2014/15, а также три раза выигрывал Кубок Континента (2014/15, 2015/16 и 2016/17).

Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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4 ЦСКА 64 40 24 88
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 65 34 31 76
7 Северсталь 64 28 36 69
8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 65 21 44 49
11 Сочи 64 8 56 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Сибирь 65 37 28 81
4 Сал. Юлаев 65 35 30 80
5 Металлург 64 34 30 79
6 Авангард 64 36 28 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 66 29 37 67
10 Трактор 65 28 37 66
11 Барыс 65 27 38 61
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