Квартальнов договорился со «Спартаком» о контракте на следующий сезон

Как стало известно «СЭ», Дмитрий Квартальнов договорился со «Спартаком» о контракте на следующий сезон. Он должен стать новым главным тренером команды.

Последним клубом 56-летнего специалиста был казанский «Ак Барс», в котором он работал с 2019 по 2022 год. Также Квартальнов тренировал «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА и «Локомотив».

С ЦСКА тренер стал чемпионом России в сезоне-2014/15, а также три раза выигрывал Кубок Континента (2014/15, 2015/16 и 2016/17).