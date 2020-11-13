Кузнецов открыл коробку и провел мастер-класс
17:25
13 ноября напротив Образовательного центра №3 имени Валерия Белоусова в Челябинске была открыта новая дворовая хоккейная площадка. Спортивный объект был построен в рамках проекта, который организовал хоккейный клуб «Трактор», сообщает сайт клуба.
«Тест-драйв» новой хоккейной коробки провел обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира, воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов. Нападающий «Вашингтона» посетил места, где сам оттачивал мастерство, и где начиналась его хоккейная карьера, и провел мастер-класс.
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/36366-traktor-i-rmk-v-ramkakh-sovmestnogo-proekta-otkryli-pervuyu-khokkeynuyu-korobku/