Кузнецов открыл коробку и провел мастер-класс

13 ноября напротив Образовательного центра №3 имени Валерия Белоусова в Челябинске была открыта новая дворовая хоккейная площадка. Спортивный объект был построен в рамках проекта, который организовал хоккейный клуб «Трактор», сообщает сайт клуба.

«Тест-драйв» новой хоккейной коробки провел обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира, воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов. Нападающий «Вашингтона» посетил места, где сам оттачивал мастерство, и где начиналась его хоккейная карьера, и провел мастер-класс.