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Кузнецов открыл коробку и провел мастер-класс

17:25
Евгений Кузнецов провел мастер-класс в Челябинске. Фото ХК «Трактор».
Евгений Кузнецов провел мастер-класс в Челябинске. Фото ХК «Трактор».
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13 ноября напротив Образовательного центра №3 имени Валерия Белоусова в Челябинске была открыта новая дворовая хоккейная площадка. Спортивный объект был построен в рамках проекта, который организовал хоккейный клуб «Трактор», сообщает сайт клуба.

«Тест-драйв» новой хоккейной коробки провел обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира, воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов. Нападающий «Вашингтона» посетил места, где сам оттачивал мастерство, и где начиналась его хоккейная карьера, и провел мастер-класс.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/36366-traktor-i-rmk-v-ramkakh-sovmestnogo-proekta-otkryli-pervuyu-khokkeynuyu-korobku/

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