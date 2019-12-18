Курт Фрэйзер: «Как здорово, что мы научились много забивать»

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (6:3).

— Как здорово, что мы научились много забивать, вчера четыре, сегодня шесть, — цитирует Фрэйзера официальный сайт «Адмирала». — В начале сезона у нас были проблемы с голами, и мы полагались на ограниченную группу игроков от которых ждали результата, а сейчас у нас способны забивать практически все, и это большой-большой плюс нашей команде. Много было положительного сегодня, спецбригады сыграли здорово, опять забили в меньшинстве, в большинстве хорошо сыграли, ну и отмечу Люка Локхарта, который выполняет большой объем работы.