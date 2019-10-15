Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер прокомментировал результат матча с «Северсталью» (1:2 ОТ).

— Это вторая игра, в которой мы по-настоящему испытывали проблемы в обороне, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — В своей зоне мы играли неэффективно, давали сопернику слишком много голевых шансов и слишком полагались на нашего вратаря. А те шансы, которые возникали у нас в атаке, не могли использовать.

Удаления сегодня создали нам немало сложностей, но что действительно подкосило — так это неудачная игра в большинстве. Мы уступили в соперничестве спецбригад, не слишком хорошо сыграли в обороне — вот и рецепт катастрофы. Надо пытаться выйти из ямы, в которую мы угодили, а это непросто. К тому же мы потеряли Виктора Бартли в середине второго периода, а он был одним их ключевых наших защитников. Надо теперь искать способ закрыть образовавшуюся брешь.

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