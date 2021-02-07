«Витязь» переиграл «Куньлунь», Дэнфорт установил клубный рекорд

«Куньлунь» принимал «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости взяли верх со счетом 5:4.

Нападающий «Витязя» Джастин Дэнфорт набрал 3 (2+1) очка в этой встрече. Он побил рекорд «Витязя» по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Подольск) — 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)

Голы: Дэнфорт — 21 (Ержабек, Теденбю), 15:33 — 0:1. Коллинс — 1 (Уэрек), 16:46 — 1:1. Теденбю — 15 (бол., Хультстрем, Дэнфорт), 20:43 — 1:2. Дэнфорт — 22 (бол., Дергачев, Даугавиньш), 24:44 — 1:3. Лещенко — 8, 34:41 — 2:3. Баканов — 3 (Спроул), 35:18 — 3:3. Ержабек — 6 (бол., Моисеев, Пыленков), 37:05 — 3:4. Теденбю — 16 (Дэнфорт), 42:21 — 3:5. Баканов — 4 (Лещенко), 48:59 — 4:5.

Вратари: Смит (58:53) — Тодыков.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 55 (23+15+17) — 31 (13+12+6).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

7 февраля. Мытищи. МУП «Арена Мытищи». 640 зрителей.