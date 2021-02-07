«Сочи» уступил минскому «Динамо»

«Сочи» проиграл минскому «Динамо» (3:4) 7 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Белорусский клуб набрал 61 очко и занимает шестое место на Западе. У «Сочи» 36 очков и десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Динамо» (Минск) — 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Голы: Точицкий — 7 (Петьков, Рундблад), 13:27 — 1:0. Клинкхаммер — 13 (бол., Принс, Менелл), 21:20 — 1:1. Протас — 8 (бол., Альмквист, Митчелл), 37:22 — 1:2. Курбатов — 1 (мен.), 39:39 — 2:2. Руденков — 13 (бол., Мироманов, Глотов), 41:23 — 3:2. Фальковский — 7 (Менелл, Горбунов), 53:21 — 3:3. Митчелл — 9 (Усов, Шинкевич), 56:54 — 3:4.

Вратари: Третьяк (59:24) — Фурх.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 21 (6+6+9) — 29 (9+8+12).

Судьи: Белов, Оскирко.

7 февраля. Сочи. ДС «Большой». 1745 зрителей.