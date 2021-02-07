«Динамо» оказалось сильнее «Северстали», Шипачев и Яшкин набрали по два очка

«Динамо» победило «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб на выезде переиграл соперника со счетом 5:2.

По голу и результативной передаче в свой актив записали лидеры бело-голубых Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.

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«Северсталь» (Череповец) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Голы: Брызгалов — 3 (Григорьев, Шипов), 12:14 — 0:1. Гераськин — 8, 25:12 — 1:1. Шипачев — 20 (Яшкин), 30:40 — 1:2. Ефремов — 7 (Сергеев, Муранов), 35:56 — 1:3. Яшкин — 34 (бол., Шипачев, Чайковски), 41:17 — 1:4. Кодола — 9 (Вовченко, Кудако), 47:14 — 2:4. Е.А. Зайцев — 1 (п.в., Кагарлицкий, Ефремов), 59:37 — 2:5.

Вратари: Подъяпольский (58:55 — 59:37) — Гарипов.

Штраф: 18 — 6.

Броски: 18 (7+4+7) — 33 (12+13+8).

Судьи: Одиньш, Франо.

7 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 2017 зрителей.