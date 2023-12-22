Дубль Бурдасова помог «Трактору» обыграть «Куньлунь»
«Трактор» в гостях обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.
В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Максим Шабанов, Семен Дер-Аргучинцев, Антон Бурдасов (дубль) и Данил Юртайкин. За «Куньлунь» отличились Кайл Вуд и Люк Локхарт.
«Куньлунь» занимает девятую строчку в Западной конференции, набрав 35 очков в 42 играх. «Трактор» — пятый на «Востоке» (51 очко в 43 матчах).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)
Голы: Вуд — 6 (Кэмпбелл, П. Фу), 8:35 — 1:0. Локхарт — 9 (Вонг), 15:08 — 2:0. Шабанов — 17 (Юртайкин), 17:09 — 2:1. Дер-Аргучинцев — 12 (бол., Кравцов, Бурдасов), 27:28—2:2. Бурдасов — 11 (бол., Яруллин, Кравцов), 35:46 — 2:3. Юртайкин — 7, 42:22 — 2:4. Бурдасов — 12 (бол., Яруллин, Сошников), 59:53 — 2:5.
Вратари: Джурасик (Смит, 42:22, 57:15 — 59:45) — Фукале.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 35 (11+5+19) — 29 (9+13+7).
Судьи: Беляев, Мочалов.
22 декабря. Мытищи. Арена Мытищи.
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