«Спартак» уступил «Куньлуню» и потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах

«Спартак» в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ уступил «Куньлуню» со счетом 3:5.

В составе москвичей отличились Павел Порядин, Даниэль Усманов и Максим Цыплаков. У китайской команды дубль оформил Люк Локхарт, еще по голу забили Райан Меркли, Девин Броссо и Спенсер Фу.

«Спартак» проиграл в четвертом из пяти последних матчей и с 51 очком расположился на первом месте в Западной конференции, «Куньлунь» с 31 очком — на девятой строчке.

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«Куньлунь РС» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)

Голы: Меркли — 3 (бол., С. Фу, Родуолд), 1:08 — 1:0. Броссо — 14 (Вонг), 12:44 — 2:0. Локхарт — 6 (Вонг), 36:29 — 3:0. Локхарт — 7 (бол., Броссо, Вуд), 45:18 — 4:0. Порядин — 15 (Орлов, Зайцев), 47:53 — 4:1. Усманов — 2, 51:04 — 4:2. Цыплаков — 17 (бол., Чайковски, Бурмистров), 54:54 — 4:3. С. Фу — 4 (Родуолд, Сомерби), 58:26 — 5:3.

Вратари: Смит — Кареев (Николаев, 40:00).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (8+15+6) — 35 (13+6+16).

Судьи: Гашилов, Раминг.

30 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.