«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и одержал третью победу подряд

«Ак Барс» дома победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

У казанцев голы забивали Вадим Шипачев, Станислав Галиев и Кирилл Семенов. У клуба из Екатеринбурга отметились Алексей Макеев и Сергей Широков.

«Ак Барс» одержал третью победу подряд. Команда набрала 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Автомобилист» с 42 очками расположился на 7-й строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Шипачев — 11 (Кагарлицкий), 10:51 — 1:0. Галиев — 5 (Петров), 19:36 — 2:0. Макеев — 10 (Да Коста), 25:07 — 2:1. Семенов — 7, 47:44 — 3:1. Широков — 3 (бол., Волк, Да Коста), 56:15 — 3:2.

Вратари: Билялов — Аликин (59:05).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 18 (6+4+8) — 29 (9+7+13).

Судьи: Белов, Оскирко.

30 ноября. Казань. Татнефть-Арена.