«Куньлунь» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» и «Барыс» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Мытищах и завершилась победой «Барыса» — 3:2 Б.

Видео лучших моментов матча «Куньлунь» — «Барыс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Барыс» с 20 очками занимает 11-е место в Восточной конференции после 22 матчей. «Куньлунь» (17 очков) идет десятым на «Западе» после 24 игр.

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