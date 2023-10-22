Квартальнов — о матче с «Салаватом»: «Молодые все спешили, но здорово, что в овертайме Керран забил»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу команды над «Салаватом Юлаевым» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

«Конечно, хорошая игра. Взяли два очка у хорошего соперника, находящегося на ходу. В первом периоде у нас традиция идет: минус 1, минус 2, но здорово, что у ребят есть характер. Перевернули матч. У нас было достаточно много моментов во втором периоде, но не хватало, как я сегодня сказал в раздевалке, опыта. Молодые все спешили, но здорово, что в овертайме Коди Керран забил. Понятно, что вырисовывалась большая цифра поражений, что тут говорить! Поставили молодых ребят, думали о своих вещах. Здорово, что победили грозного соперника!» — приводит пресс-служба КХЛ слова Квартального.

«Динамо» набрало 21 очко за 19 матчей и поднялось на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» идет пятым на «Востоке» (25 очков после 20 игр).

27 октября минская команда сыграет против «Барыса», а клуб из Уфы 24-го числа встретится с «Торпедо».