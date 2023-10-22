«Автомобилист» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» победила «Автомобилист» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей забросили Георгий Белоусов, Иван Климович и Николай Прохоркин. Единственный гол хозяев на счету Степана Хрипунова.

«Сибирь» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 23 очками в 21 матче, «Автомобилист» идет на четвертой строчке с 26 очками в 22 играх.