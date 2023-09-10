ЦСКА в овертайме проиграл «Куньлуню»
ЦСКА на выезде проиграл «Куньлунь Ред Стар» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.
Победу хозяевам принес дубль Джека Родуолда. Еще одну шайбу забросил Брендон Йип. За ЦСКА отлчилиись Павел Карнаухов и Никита Нестеров.
«Куньлунь» набрал 8 очков и вышел на первое место в Западной Конференции. ЦСКА с пятью очками занимает третье место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Карнаухов — 3 (бол., Григоренко, Нестеров), 3:00 — 0:1. Йип — 2 (бол., С. Фу, Пу), 28:58 — 1:1. Родуолд — 2 (бол., Меркли, Пу), 47:27 — 2:1. Нестеров — 2 (Абрамов), 51:39 — 2:2. Родуолд — 3 (п.в., Сомерби), 61:12 — 3:2.
Вратари: Смит — Федотов (60:07).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 20 (8+8+3+1) — 50 (15+11+22+2).
Судьи: Акузовский, Юдаков.
10 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|5
|4
|1
|8
|2
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|3
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|4
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|5
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|9
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|10
|Сочи
|4
|1
|3
|2
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|4
|3
|1
|7
|2
|Автомобилист
|4
|3
|1
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|7
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Лада
|4
|1
|3
|2
|10
|Амур
|4
|1
|3
|2
|11
|Барыс
|4
|0
|4
|2
|12
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|10.09
|16:00
|
Куньлунь – ЦСКА
|3 : 2 ОТ