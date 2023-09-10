ЦСКА в овертайме проиграл «Куньлуню»

ЦСКА на выезде проиграл «Куньлунь Ред Стар» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.

Победу хозяевам принес дубль Джека Родуолда. Еще одну шайбу забросил Брендон Йип. За ЦСКА отлчилиись Павел Карнаухов и Никита Нестеров.

«Куньлунь» набрал 8 очков и вышел на первое место в Западной Конференции. ЦСКА с пятью очками занимает третье место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Карнаухов — 3 (бол., Григоренко, Нестеров), 3:00 — 0:1. Йип — 2 (бол., С. Фу, Пу), 28:58 — 1:1. Родуолд — 2 (бол., Меркли, Пу), 47:27 — 2:1. Нестеров — 2 (Абрамов), 51:39 — 2:2. Родуолд — 3 (п.в., Сомерби), 61:12 — 3:2.

Вратари: Смит — Федотов (60:07).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 20 (8+8+3+1) — 50 (15+11+22+2).

Судьи: Акузовский, Юдаков.

10 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.