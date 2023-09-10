«Куньлунь» и ЦСКА в воскресенье, 10 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Арене Мытищи», начало — в 16.00 по московскому времени.

Зрители смогут посмотреть матч на платном телеканале «КХЛ Prime». Начало трансляции — в 15.50 по московскому времени.

Кроме этого, прямой эфир матча «Куньлунь» — ЦСКА будет доступен на платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Оба сервиса запустят прямой эфир в 15.50.

Формальные события матча «Куньлунь» — ЦСКА будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Куньлунь» начал регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 с трех побед и одного поражения. «Ред Стар» набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

ЦСКА после победы в Нижнекамске над «Нефтехимиком» поднялся на пятое место в Западной конференции. Действующие обладатели Кубка Гагарина набрали 4 очка в 4 матчах.