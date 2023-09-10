«Куньлунь» — ЦСКА: прямая трансляция матча КХЛ
«Куньлунь» и ЦСКА в воскресенье, 10 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Арене Мытищи», начало — в 16.00 по московскому времени.
Зрители смогут посмотреть матч на платном телеканале «КХЛ Prime». Начало трансляции — в 15.50 по московскому времени.
Кроме этого, прямой эфир матча «Куньлунь» — ЦСКА будет доступен на платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Оба сервиса запустят прямой эфир в 15.50.
Формальные события матча «Куньлунь» — ЦСКА будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Куньлунь» начал регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 с трех побед и одного поражения. «Ред Стар» набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.
ЦСКА после победы в Нижнекамске над «Нефтехимиком» поднялся на пятое место в Западной конференции. Действующие обладатели Кубка Гагарина набрали 4 очка в 4 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|9
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|10
|Сочи
|4
|1
|3
|2
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|4
|3
|1
|7
|2
|Автомобилист
|4
|3
|1
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|7
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Лада
|4
|1
|3
|2
|10
|Амур
|4
|1
|3
|2
|11
|Барыс
|4
|0
|4
|2
|12
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|10.09
|16:00
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Куньлунь – ЦСКА
|- : -