«Куньлунь» подписал контракт с американским защитником

«Куньлунь» на официальном сайте объявил, что клуб подписал контракт с американским защитником Винсентом Ловерди.

33-летний американец большую часть карьеры отыграл в клубах АХЛ. Всего он провел в лиге 517 матчей и набрал 176 (50+126) очков.

Ловерди дважды выигрывал Кубок Колдера — главный трофей АХЛ.

Прошлый сезон он отыграл в Австрии в составе местного «Зальцбурга».