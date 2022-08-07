Три очка Толичнского помогли «Авангарду» победить СКА на турнире в Сочи

«Авангард» одержал волевую победу над СКА в матче турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. Омский клуб выиграл со счетом 3:1.

Причем счет открыли питерцы: отличился нападающий Михаил Воробьев.

Но затем забивали только игроки «Авангарда»: защитник Кристиян Ярош, нападающий Рид Буше и форвард Сергей Толчинский. Причем Толчинский также сделал две голевые передачи в этой встрече.

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Sochi Hockey Open

СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Воробьев — 3 (бол., Грант), 17:09 — 1:0. Ярош — 1 (бол., Толчинский), 22:41 — 1:1. Буше — 5 (бол., Толчинский, Береглазов), 46:21 — 1:2. Толчинский — 1 (п.в.), 59:37 — 1:3.

Вратари: Самонов (58:19 — 59:37) — Галимов.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 16 (7+7+2) — 30 (9+10+11).

Судьи: Наумов, Сергеев.

7 августа. Сочи. Шайба. 4098 зрителей.