Три очка Толичнского помогли «Авангарду» победить СКА на турнире в Сочи
«Авангард» одержал волевую победу над СКА в матче турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. Омский клуб выиграл со счетом 3:1.
Причем счет открыли питерцы: отличился нападающий Михаил Воробьев.
Но затем забивали только игроки «Авангарда»: защитник Кристиян Ярош, нападающий Рид Буше и форвард Сергей Толчинский. Причем Толчинский также сделал две голевые передачи в этой встрече.
Хоккей
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Sochi Hockey Open
СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Воробьев — 3 (бол., Грант), 17:09 — 1:0. Ярош — 1 (бол., Толчинский), 22:41 — 1:1. Буше — 5 (бол., Толчинский, Береглазов), 46:21 — 1:2. Толчинский — 1 (п.в.), 59:37 — 1:3.
Вратари: Самонов (58:19 — 59:37) — Галимов.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 16 (7+7+2) — 30 (9+10+11).
Судьи: Наумов, Сергеев.
7 августа. Сочи. Шайба. 4098 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
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|1
|Витязь
|0
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|0
|2
|Динамо Мн
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|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
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|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
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|0
|0
|7
|СКА
|0
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|8
|Сочи
|0
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|9
|Спартак
|0
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|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
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|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
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|2
|Автомобилист
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|0
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|0
|0
|0
|5
|Амур
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|0
|0
|0
|6
|Барыс
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|0
|0
|0
|7
|Металлург
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|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
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|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
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|0
|0
|0
|11
|Трактор
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|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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