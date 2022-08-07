«Куньлунь» подписал контракт с американским вратарем из АХЛ

Как ранее сообщал «СЭ», американский вратарь Мэтт Джарасик продолжит карьеру в «Куньлуне». Китакйский клуб заключил контракт с 25-летним голкипером.

В прошлом сезоне вратарь играл в АХЛ за «Техас». Он провел 20 матчей в лиге, в которых пропускал в среднем 3,05 шайбы за игру и отражал 89,9 процента бросков.

Джарасик входил в состав юниорской сборной США на мемориале Глинки в 2014 году. Тогда он провел 2 матча и вместе с командой завоевал бронзовые медали.