Американский защитник Кин прибыл в расположение «Спартака»

Американский защитник Джоуи Кин присоединился к «Спартаку», сообщает пресс-служба клуба.

«Добро пожаловать, Джоуи», — поприветствовал Telegram-канал клуба, опубликовав фотографии спортсмена на выходе из аэропорта.

В минувшем сезоне 23-летний хоккеист набрал 45 (8+37) очков в 80 играх за «Чикаго Вулвз», выиграв главный трофей АХЛ — Кубок Колдера, а также стал лучшим защитником-бомбардиром в плей-офф.