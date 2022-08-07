Кудашов: «Мы не смотрим сейчас на результат. Идет проверка игроков»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги контрольного матча с «Сибирью» (3:1).

— Мы не смотрим сейчас на результат. Идет проверка игроков. Смотрим, кто вообще останется в команде, а кто нет. Как и после прошлой игры говорил, роли другие совсем — в большинстве и меньшинстве выходят другие хоккеисты. Да, результат сегодня такой, но он не имеет значения. По большому счету, соперник создал два непозволительных момента с нашего пятака. Сейчас разговаривали с ребятами в раздевалке на эту тему. Если брать содержание и результат игры — они разнятся. Это внутренняя кухня — над чем мы сейчас работаем. Что-то уже начали исправлять и улучшать, к чему-то еще не приступали. С турнира в Уфе начнем собирать команду, готовить звенья.

— Какие задачи перед командой ставите на турнир в Уфе?

— Задача у нас сейчас одна — сформировать команду. Это не делается по щелчку пальца — начали играть и все сложилось. У нас новый коллектив начиная от вратарской бригады, заканчивая полевыми. Большое количество молодежи у нас играет. Самое легкое сейчас — поставить взрослых хоккеистов. Мы немного по другому пути идем, как я уже говорил. Есть претензии, конечно, к молодым игрокам. Нужно, чтобы они забирали свои места, а не просто им их давали. Скажем так, ребята пока что в тени находятся. Нужно, чтобы выходили из нее.

— Генеральный менеджер Алексей Сопин в своем интервью сказал, что турнир в Уфе будет определяющим и после него будет понятно, кого стоит отцепить из состава.

— Все правильно. Мы не случайно для предсезонки взяли большое количество игр. Знали, что в начале будет чехарда идти. Не обращаем на это внимание. Мы идем по плану. Во-первых, нагрузки продолжаются, потому что сезон другой. Если мы будем обращать внимание на матчи, которые у нас сейчас проходят, и играть на легкости — к хорошему это не приведет. До идеального физического состояния еще далеко, поэтому команда под большой нагрузкой. Во-вторых, нужно набраться терпения. Чтобы молодежь заиграла, ей нужно давать играть. Когда, если не сейчас, давать им ошибаться? В сезоне цена ошибки намного выше. Коллектив формируется. Есть поступательные движения в игре за исключением результата. Я уже вижу, кто на что способен и что может. Команда также начинает понимать, что от нее требуется и за счет чего она может выиграть.