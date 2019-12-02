«Куньлунь» по буллитам обыграл «Витязь»

«Куньлунь» обыграл «Витязь» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев отличился Эндрю Миллер, у гостей — Денис Орлович-Грудков. Решающий буллит забросил Лукас Локхарт.

Китайский клуб набрал 36 очков и занимает десятое место на Востоке. У «Витязя» 41 очко и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Миллер — 9 (Спроул, Йип), 24:43 — 1:0. Орлович-Грудков — 1 (Чернов, Ержабек), 33:19 — 1:1.

Победный буллит: Локхарт.

Вратари: Грубец — Сапрыкин.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 32 (9+7+11+5) — 29 (9+4+13+3).

Судьи: Васильев, Гашилов.

2 декабря. Пекин. «Шоуган Арена».

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