Сергей Калинин останется капитаном «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин заявил, что нападающий Сергей Калинин останется капитаном команды.

«Конечно, я рад, что «Трактор» подписал Антона Бурдасова, он опытный игрок. Капитаном останется Сергей Калинин, но Бурдасов тоже будет одним из лидеров. Они, а также еще несколько ребят, будут вести за собой на льду и поддерживать атмосферу в раздевалке.

Настроение рабочее, все приступили к тренировкам. Ребята вернулись из отпуска в удовлетворительном состоянии. Первый цикл заканчивается, осталась функциональная работа на стадионе. Все по плану. В следующем цикле будет задача заложить фундамент на сезон.

Будут ли у «Трактора» новые подписания? Селекция ведется постоянно, это же касается иностранных игроков», — цитирует тренера сайт КХЛ.