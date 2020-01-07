«Куньлунь» обыграл минское «Динамо»
18:29
«Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл минское «Динамо» со счетом 5:1. Дубль оформил Брэндон Ип.
«Куньлунь» прервал серию из четырех поражений.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
Голы: Локхарт — 8 (мен.), 26:21 — 0:1. Йип — 11, 27:49 — 0:2. Демков — 7 (бол., Граньяни, Спунер), 31:01 — 1:2. Йип — 12 (бол., Шинкарук, Крэкнелл), 49:42 — 1:3. Шинкарук — 1 (Уэрек), 54:43 — 1:4. Вонг — 12 (Спроул, Миллер), 55:56 — 1:5.
Вратари: Карнаухов — Грубец.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 29 (12+7+10) — 29 (7+11+11).
Судьи: Акузовский, Наумов.
7 января. Минск. «Минск-Арена».
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