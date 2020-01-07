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«Куньлунь» обыграл минское «Динамо»

18:29
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«Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл минское «Динамо» со счетом 5:1. Дубль оформил Брэндон Ип.

«Куньлунь» прервал серию из четырех поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)

Голы: Локхарт — 8 (мен.), 26:21 — 0:1. Йип — 11, 27:49 — 0:2. Демков — 7 (бол., Граньяни, Спунер), 31:01 — 1:2. Йип — 12 (бол., Шинкарук, Крэкнелл), 49:42 — 1:3. Шинкарук — 1 (Уэрек), 54:43 — 1:4. Вонг — 12 (Спроул, Миллер), 55:56 — 1:5.

Вратари: Карнаухов — Грубец.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (12+7+10) — 29 (7+11+11).

Судьи: Акузовский, Наумов.

7 января. Минск. «Минск-Арена».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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