«Куньлунь» одержал победу над «Нефтехимиком»

«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:4.

В составе команды из Пекина отличились Брэндон Ип, оформивший хет-трик, Клифф Пу, Джек Родевальд и Бретт Поллок.

У «Нефтехимика» шайбы забрасывали Ансель Галимов, Энтони Камара, Максим Гончаров и Андрей Чивилев.

«Куньлунь», набрав 25 очков в 31 матче, занимает 10-е место в таблице Запада. Команда из Нижнекамска разместилась на последнем месте в таблице Востока (23 очка).

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«Куньлунь» (Пекин) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 7:4 (0:2, 2:2, 5:0)

Голы: Галимов — 6 (Лещенко), 4:28 — 0:1. Камара — 8 (бол., Овитю, Порядин), 14:23 — 0:2. Йип — 12 (Родуолд, Поллок), 23:07 — 1:2. Пу — 3 (Лесли), 23:59 — 2:2. Гончаров — 3 (Белозеров, Назаров), 27:10 — 2:3. Чивилев — 6 (Лещенко, Федотов), 36:17 — 2:4. Родуолд — 8 (Вонг, Лесли), 44:32 — 3:4. Поллок — 2 (бол., Пу), 46:26 — 4:4. Йип — 13 (бол., Лесли, Родуолд), 56:58 — 5:4. Йип — 14 (мен., п.в.), 57:58 — 6:4. Спроул — 3 (Сомерби), 59:56 — 7:4.

Вратари: Смит — Тихомиров.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 33 (11+11+11) — 27 (12+11+4).

Судьи: Белов, Раминг.

12 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.