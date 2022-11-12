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12 ноября, 19:19

«Торпедо» победило «Сочи», сын Игоря Ларионова сделал 4 голевые передачи

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торпедо» победило «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

Сын главного тренера нижегородцев Игоря Ларионова сделал в этой встрече 4 голевые передачи.

По дублю сделали нападающий Сергей Гончарук и Александр Дарьин. Еще одна шайба на счету защитника Антона Сизова.

У «Сочи» забивали нападающие Даниил Авершин, Дмитрий Завгородний и защитник Федор Крощинский.

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«Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:5 (0:1, 2:3, 1:1)

Голы: Сизов — 1 (Ларионов, Гончарук), 15:33 — 0:1. Гончарук — 10 (бол., Ларионов, Кручинин), 25:35 — 0:2. Дарьин — 2 (Ларионов, Марин), 31:37 — 0:3. Авершин — 2 (Ярулин, Попов), 35:06 — 1:3. Гончарук — 11 (Коваленко, Кручинин), 38:08 — 1:4. Завгородний — 6 (Бабенко, Гараев), 38:33 — 2:4. Дарьин — 3 (Ларионов), 46:01 — 2:5. Крощинский — 1 (Александров, Хафизов), 48:09 — 3:5.

Вратари: Третьяк (Плешков, 46:01) — Кульбаков.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 24 (9+6+9) — 35 (8+14+13).

Судьи: Акузовский, Спирин.

12 ноября. Сочи. ДС Большой.

ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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5 Динамо М 29 16 13 36
6 Динамо Мн 29 14 15 32
7 Витязь 29 13 16 32
8 Спартак 30 12 18 29
9 Северсталь 29 11 18 29
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11 Сочи 27 4 23 13
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5 Сибирь 31 17 14 37
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