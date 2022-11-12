«Торпедо» победило «Сочи», сын Игоря Ларионова сделал 4 голевые передачи
«Торпедо» победило «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.
Сын главного тренера нижегородцев Игоря Ларионова сделал в этой встрече 4 голевые передачи.
По дублю сделали нападающий Сергей Гончарук и Александр Дарьин. Еще одна шайба на счету защитника Антона Сизова.
У «Сочи» забивали нападающие Даниил Авершин, Дмитрий Завгородний и защитник Федор Крощинский.
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«Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:5 (0:1, 2:3, 1:1)
Голы: Сизов — 1 (Ларионов, Гончарук), 15:33 — 0:1. Гончарук — 10 (бол., Ларионов, Кручинин), 25:35 — 0:2. Дарьин — 2 (Ларионов, Марин), 31:37 — 0:3. Авершин — 2 (Ярулин, Попов), 35:06 — 1:3. Гончарук — 11 (Коваленко, Кручинин), 38:08 — 1:4. Завгородний — 6 (Бабенко, Гараев), 38:33 — 2:4. Дарьин — 3 (Ларионов), 46:01 — 2:5. Крощинский — 1 (Александров, Хафизов), 48:09 — 3:5.
Вратари: Третьяк (Плешков, 46:01) — Кульбаков.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 24 (9+6+9) — 35 (8+14+13).
Судьи: Акузовский, Спирин.
12 ноября. Сочи. ДС Большой.
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