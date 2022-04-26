«Куньлунь» может переехать в Балашиху или Подольск

По данным «СЭ», «Куньлунь» в следующем сезоне КХЛ может сменить место проведения домашних игр с Мытищ на другой подмосковный город.

Это может быть либо Балашиха, либо Подольск, в случае если «Витязь» переедет из Подольска в Балашиху.

«Куньлунь» выступает в КХЛ с 2016 года и выходил в плей-офф всего раз — в дебютном сезоне, где уступил на стадии первого раунда. С 2020 года из-за пандемии команда проводила матчи в Мытищах.