КХЛ может увеличить число матчей в регулярном чемпионате до 64-66

По информации «СЭ», число матчей в следующем регулярном чемпионате КХЛ может быть увеличено до 64-66.

Международные паузы при этом остаются, но большое влияние на календарь будет иметь только декабрьская, когда запланирован Кубок Первого канала, состав участников которого пока неизвестен. Также существует вероятность, что сборная России будет играть контрольные матчи против клубов КХЛ.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата планировалось провести 56 игр, однако из-за пандемии турнир не был доигран до конца, а пробившиеся в топ-8 команды приняли участие в плей-офф.