"Куньлунь" дома одержал победу над "Авангардом"

"Куньлунь" одержал победу над "Авангардом" (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дважды отличился форвард Вели-Матти Савинайнен и по разу отметились нападающие Брэндон Йип, Олли Палола и защитник Юйэнь Зак.

"Авангард" проиграл впервые за три матча, "Куньлунь" прервал серию из шести поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Авангард" (Омск) – 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Голы: Савинайнен – 7 (бол., Сан-Пьер, Шор), 6:05 – 1:0. Йип – 17 (Фонтэйн, Шор), 15:03 – 2:0. Савинайнен – 8 (бол., Шор, Сан-Пьер), 26:25 – 3:0. Шумаков – 4 (Деарне, Фрэнсон), 42:50 – 3:1. Юйэнь Зак – 1 (Сквайрз, Локхарт), 48:54 – 4:1. Деарне – 7 (бол., Шумаков, Фрэнсон), 49:09 – 4:2. Палола – 17 (п.в., Парлетт, Мертль), 58:21 – 5:2.

Вратари: Лазушин – Налимов (56:43 – 58:21).

Штраф: 8 – 4.

Броски: 22 (10+8+4) – 26 (4+8+14).

Судьи: Соин, Франо.

28 января. Шанхай. ЛД "Фэйян".

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