Мусатов рассказал о последней попытке вернуться в хоккей

Экс-форвард «Спартака», «Ак Барса» и других клубов КХЛ Игорь Мусатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о последней попытке вернуться в хоккей.

— Последняя ваша попытка вернуться в профессиональный хоккей — это московское «Динамо»?

— Да, лето 2018-го. Мне тогда хотелось остаться в Москве, вел переговоры с «Динамо». Но ничего не вышло. В разгар предсезонки случилось кое-что, не имеющее отношения к спорту.

— Мы читали, против вашей кандидатуры был Владимир Воробьев, тогдашний главный тренер.

— Впервые слышу. Честно вам говорю. Общались очень уважительно, мы ведь раньше играли с Володей в одной команде. Чтобы поскорее набрал форму, меня отправили в Воронеж, предсезонка там началась чуть раньше, чем у «Динамо».

— Ходили слухи, что вашему просмотру в «Динамо» посодействовал Алишер Усманов.

— Я Усманова никогда в жизни не видел. Только по телевизору.

— Странно. Писали, что в 2013-м перед свадьбой с Канаевой он пригласил вас — и взял слово не обижать Евгению.

— Это смешная фантазия желтой прессы. Не верьте.

— Когда с «Динамо» не срослось, поняли, что с хоккеем покончено? Или была надежда зацепиться в каком-то клубе?

— Надежда оставалась. Как иначе? Вся моя жизнь — хоккей. Даже снится постоянно. Хотя последний официальный матч отыграл весной 2017-го. В «Словане». Выходит, завязал в 30 лет. Когда как раз пришло настоящее осознание хоккея. Все было отлично — и сил полно, и голова соображает, от игры получаю кайф... Обидно.

— Окончательно поняли, что в хоккейной карьере поставлена точка, когда у вас возникли проблемы с законом?

— Да, вот тогда у меня иллюзий вообще не было.

— Свою вину вы признали?

— Не признал. Все было не так, как написано.

— Так что ж не рассказать?

— Эта ситуация для меня в прошлом, давно забыта. Комментировать ее не буду.