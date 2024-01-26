Мусатов рассказал о последней попытке вернуться в хоккей
Экс-форвард «Спартака», «Ак Барса» и других клубов КХЛ Игорь Мусатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о последней попытке вернуться в хоккей.
— Последняя ваша попытка вернуться в профессиональный хоккей — это московское «Динамо»?
— Да, лето 2018-го. Мне тогда хотелось остаться в Москве, вел переговоры с «Динамо». Но ничего не вышло. В разгар предсезонки случилось кое-что, не имеющее отношения к спорту.
— Мы читали, против вашей кандидатуры был Владимир Воробьев, тогдашний главный тренер.
— Впервые слышу. Честно вам говорю. Общались очень уважительно, мы ведь раньше играли с Володей в одной команде. Чтобы поскорее набрал форму, меня отправили в Воронеж, предсезонка там началась чуть раньше, чем у «Динамо».
— Ходили слухи, что вашему просмотру в «Динамо» посодействовал Алишер Усманов.
— Я Усманова никогда в жизни не видел. Только по телевизору.
— Странно. Писали, что в 2013-м перед свадьбой с Канаевой он пригласил вас — и взял слово не обижать Евгению.
— Это смешная фантазия желтой прессы. Не верьте.
— Когда с «Динамо» не срослось, поняли, что с хоккеем покончено? Или была надежда зацепиться в каком-то клубе?
— Надежда оставалась. Как иначе? Вся моя жизнь — хоккей. Даже снится постоянно. Хотя последний официальный матч отыграл весной 2017-го. В «Словане». Выходит, завязал в 30 лет. Когда как раз пришло настоящее осознание хоккея. Все было отлично — и сил полно, и голова соображает, от игры получаю кайф... Обидно.
— Окончательно поняли, что в хоккейной карьере поставлена точка, когда у вас возникли проблемы с законом?
— Да, вот тогда у меня иллюзий вообще не было.
— Свою вину вы признали?
— Не признал. Все было не так, как написано.
— Так что ж не рассказать?
— Эта ситуация для меня в прошлом, давно забыта. Комментировать ее не буду.
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