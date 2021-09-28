«Куньлунь» одержал победу в матче с «Адмиралом»
21:40
«Куньлунь» победил «Адмирал» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Алекс Рич, Лукас Локхарт и Кори Кейн. У гостей забил Дмитрий Лугин.
«Куньлунь» набрал шесть очков и занимает девятое место на Востоке. У «Адмирала» столько же очков и 11-е место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Голы: Рич — 2, 11:58 — 1:0. Локхарт — 4 (бол., Кейн, Фрэм), 19:33 — 2:0. Кейн — 3 (Рич, Николлс), 38:15 — 3:0. Лугин — 2 (Кестнер), 49:30 — 3:1.
Вратари: Смит — Серебряков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 31 (16+10+5) — 32 (11+11+10).
Судьи: Лаврентьев, Спирин.
28 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.
Читайте также
Александр Усик — о политиках, критикующих украинских спортсменов за фото с россиянами: «Немножко больные они»
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю