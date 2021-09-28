«Куньлунь» одержал победу в матче с «Адмиралом»

«Куньлунь» победил «Адмирал» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Алекс Рич, Лукас Локхарт и Кори Кейн. У гостей забил Дмитрий Лугин.

«Куньлунь» набрал шесть очков и занимает девятое место на Востоке. У «Адмирала» столько же очков и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Рич — 2, 11:58 — 1:0. Локхарт — 4 (бол., Кейн, Фрэм), 19:33 — 2:0. Кейн — 3 (Рич, Николлс), 38:15 — 3:0. Лугин — 2 (Кестнер), 49:30 — 3:1.

Вратари: Смит — Серебряков.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (16+10+5) — 32 (11+11+10).

Судьи: Лаврентьев, Спирин.

28 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.