Пять очков Шипачева принесли «Динамо» победу в дерби со «Спартаком»

«Динамо» на своем льду принимало «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Бело-голубые одержали победу в московском дерби со счетом 6:3.

Главным героем встречи стал капитан «Динамо» Вадим Шипачев, который набрал в этой встрече 5 (1+4) очков. Форвард продлил свою результативную серию: он набирает очки во всех матчах на старте сезона. На счету Шипачева 10 игр и 24 (9+15) результативных балла.

Дубль также оформил нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский. У «Спартака» первый гол в сезоне забросил новичок красно-белых Джейк Виртанен.

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«Динамо М» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)

Голы: Шипачев — 9 (бол., Галиев, О`Делл), 32:23 — 1:0. Виртанен — 1 (бол., Лехтеря, Хед), 34:43 — 1:1. Педан — 1 (Галиев, Шипачев), 35:51 — 2:1. Вишневский — 1 (бол., Лехтеря, Кугрышев), 37:42 — 2:2. Рашевский — 7 (Шипачев, Миронов), 39:37 — 3:2. Ефремов — 1 (Чебыкин, Е.А. Зайцев), 45:44 — 4:2. Дроздов — 2 (Вишневский, Данск), 49:40 — 4:3. Галиев — 7 (Шипачев), 50:48 — 5:3. Рашевский — 8 (Галиев, Шипачев), 56:57 — 6:3.

Вратари: Бочаров — Данск.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 36 (7+15+14) — 22 (7+10+5).

Судьи: Морозов, Юдаков.

28 сентября. Москва. «ВТБ Арена».